Latam ratifica apoyo a tripulación que frenó despegue porque "se atravesó" un helicóptero militar

El pasado 20 de febrero, pilotos de la aerolínera Latam frenaron un avión que estuvo a punto de despegar hacia San Andrés. Tan fuerte fue la frenada que se sobrecalentaron las ruedas y tuvieron que evacuar a los pasajeros. Según la compañía, eso fue lo correcto, porque un avión militar "se atravesó" en la ruta de despegue del avión.

Este 17 de marzo, la Aerocivil está dándole la razón a Latam y dice que existió un riesgo de colisión en vuelo, un riesgo latente durante el desarrollo de la operación, y el Gobierno anunció que, a partir de lo que ocurrió, vendrá una revisión de los protocolos de despegue de las aeronaves militares.

"Tal como fue informado en su momento, se aplicaron de manera inmediata los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones, priorizando en todo momento la seguridad", es lo que dice Latam.

Latam Foto: AFP

La aerolínea ratificó que la decisión tomada por su tripulación de interrumpir el despegue fue correcta, oportuna y alineada con los estándares de seguridad.



Latam, además, cree que la revisión de protocolos para aeronaves militares puede llevar a mejorar la seguridad operacional para todo el mundo y evitar que hechos como este se repitan en el futuro.