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Blu Radio  / Nación  / Latam ratifica apoyo a tripulación que frenó despegue porque "se atravesó" un helicóptero militar

Latam ratifica apoyo a tripulación que frenó despegue porque "se atravesó" un helicóptero militar

Tras el informe de Aerocivil que reconoce un riesgo latente de colisión, la aerolínea agradeció el anuncio de las autoridades de revisar los protocolos para aeronaves militares.

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