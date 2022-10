Le garantizo al país que yo no iba manejando el carro: senador Laureano Acuña

El senador conservador Laureano Acuña, quien en la madrugada de este lunes se negó a practicarse la prueba de alcoholemia que le pidió la Policía de Tránsito, pasó por los micrófonos de Mañanas BLU hablando del episodio ocurrido en Riohacha, La Guajira.

“Le garantizo al país que yo no iba manejando el carro”, aseguró el congresista quien además expresó que él era el copiloto y que las autoridades “me quieren incriminar (…), nos damos cuenta del abuso de las autoridades de la Policía de querer hacer una noticia donde no la hay”.

Acuña manifestó que se encontraba en una fiesta familiar y que salió junto con un compañero a buscar más trago para la misma.

“Estábamos en el cumpleaños de un familiar en Riohacha, estábamos en el disfrute y salimos al centro a conseguir un trago para continuar con el festejo y unos señores agentes de policía nos pararon en un sitio, yo les dije que con mucho gusto los podía atender”, dijo.

Sobre las versiones que este incidente ha generado, Acuña señaló que le están dañando su buen nombre y que “el comandante de la Policía debería primero cerciorarse bien de las cosas e incluso primero debería comunicarse conmigo para saber la realidad de las cosas”.

Con respecto a las razones por las cuales se negó a realizarse la prueba de alcoholemia, el senador dijo que “esa es la molestia mía, por qué me van a practicar una prueba a mí sino estoy conduciendo, practíquesela al conductor. En qué parte de la legislación colombiana dice que una persona que no está conduciendo tiene que presentar la prueba de alcoholemia”.

El congresista también está señalado de incumplir con los pagos de varias multas y de tener la licencia de conducción vencida, sin embargo aseguró que "las multas que tenía ese carro ya se pagaron porque necesitaba el paz y salvo, tengo la prueba" y enfatizó en que “yo no tengo licencia de conducción hace años y no me he preocupado en sacarla”.