“Le mandan saludos” y otras frases polémicas de Duque en su primer año de mandato

El presidente Iván Duque completa este miércoles 7 de agosto su primer año de Gobierno, que ha estado marcado por varios hechos importantes en diferentes ámbitos y algunas frases polémicas, muchas de ellas virales en redes sociales.

Lea también: ¿Cuál es el balance del primer año de Duque? Análisis en #MañanasBLU

Publicidad

Quizá la más polémica, si se tienen en cuenta las críticas recibidas en redes sociales, fue la que dijo en medio de su encuentro con el rey Felipe VI en el palacio de Zarzuela en julio de 2018, cuando aún no se había posesionado y decidió hacer una gira por Europa.

“Le mandó muchas saludes su gran amigo, el presidente Uribe. Que lo quiere mucho”, señaló Duque en su momento, a lo que sumó los saludos del también expresidente Andrés Pastrana.

Publicidad

“El apoyo de los padres fundadores de los Estados Unidos a nuestra independencia”

En el marco de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos a Colombia, Mike Pompeo, el presidente Duque aseguró que el apoyo de los padres fundadores de Estados Unidos fue “de vital importancia para la Independencia de Colombia”.

Publicidad

Esto generó controversia en redes sociales porque para muchos historiadores el papel que jugó Estados Unidos no fue relevante.

#Cartagena | Hace 200 años el apoyo de los padres fundadores de los Estados Unidos a nuestra independencia fue crucial, por lo que recibir hoy su visita nos llena de alegría y de honor, precisamente este año del #Bicentenario, tan importante para nuestro país. #PompeoEnColombia pic.twitter.com/03iBj7dQZK — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) January 2, 2019

Lea también: Fue por cortesía, diplomacia y respeto: Duque sobre ofrenda floral a Mao Tse Tung en China

“Esta noche termina el año 2018 y comienza el año 2019”

El mensaje del mandatario para recibir el 2019 fue duramente criticado en redes sociales, pues para muchos fue una frase completamente obvia.

Publicidad

“Esta noche termina el año 2018 y comienza el año 2019”, fue el comienzo del corto discurso de fin de año de Duque.

A pocas horas de terminar el 2018, les deseo a todos los colombianos lo mejor para el 2019. Que el nuevo año sea de victorias y fraternidad. Mi gratitud por su respaldo y propuestas para avanzar en la construcción de un mejor país. La Presidencia se construye con la voz de todos. pic.twitter.com/YM4y7fsV4a — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) January 1, 2019

Publicidad



Los siete enanitos

En la sede de la Unesco, en Paris, Duque relacionó los pilares de la economía naranja con los 7 enanitos, lo que le costó duras críticas en redes sociales.

“Y nos remontamos a lo que llamamos las siete íes. ¿Por qué siete? Porque siete es un número importante para la cultura. Tenemos las siete notas musicales, las siete artes, los siete enanitos. Mejor dicho, hay muchas cosas que empiezan por siete”, aseguró el jefe de Estado.

Publicidad



“A alias ‘Guacho’ se le acabó la ‘guachafita’”

El presidente Duque se refirió así a la operación conjunta de fuerzas militares y la Fiscalía General en la que cayó abatido el peligroso jefe del frente Oliver Sinisterra de las Farc, alias ‘Guacho’.

Publicidad

“Hoy quiero dejar claro que a alias ‘Guacho’ se le acabó la guachafita. Luego de haber hablado con el alto mando en la zona y con el personal de la Fiscalía podemos confirmar que alias ‘Guacho’ cayó en una operación y que ha sido abatido por los héroes de Colombia”, dijo.

Más allá del juego de palabras, muchos en redes criticaron que Duque se refiriera como ‘guachafita’ a los terribles actos cometidos por este peligroso delincuente.

“Yo no le pongo a eso misterio”: Duque sobre la 'jugadita' de Macías

Publicidad

A través de redes sociales criticaron el hecho de que el presidente Iván Duque hubiese restado importancia a la 'jugadita' de Ernesto Macías el pasado 20 de julio.

“Yo no le pongo a eso misterio. Yo no tengo rivales políticos. Yo no estoy compitiendo por la reelección, yo soy el presidente de todos los colombianos y quiero gobernar para todos los colombianos. Si el estatuto de la oposición dice que hablan, pues que hablen, perfecto. Si el estatuto de la oposición dice que hay réplica, pues hay réplica. No le metamos eso más misterio”, agregó el presidente.

Publicidad