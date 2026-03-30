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Blu Radio  / Nación  / ¿Le preocupa a China un Gobierno de derecha en Colombia? Esto dijo su embajador

¿Le preocupa a China un Gobierno de derecha en Colombia? Esto dijo su embajador

En conversación con Blu Radio, el embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, habló de las expectativas sobre el próximo Gobierno y cuestionó las amenazas de EE. UU. de imponer aranceles a países que colaboren con su economía.

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