Le quitaron una parte pero no la vida: padre de militar que perdió las piernas

Wilson Orlando Ávila, el padre del cabo Eduard Orlando Ávila, que perdió las piernas al pisar una mina sembrada por el ELN, dijo en Mañanas BLU que a su hijo le quitaron las piernas pero no le quitaron la vida. (Lea también: Denuncian acto de barbarie del ELN tras ataque a militares en Norte de Santander )



“Lo que pasó pasó y la vida sigue. Le quitaron una parte, pero no le quitaron la vida”, dijo.



Sobre la acción del grupo guerrillero, que exhibió las piernas del militar en una escuela de Convención, población de Norte de Santander donde ocurrieron los hechos, dijo que es un acto cobarde porque no nos capaces de enfrentar a las Fuerzas Militares frente a frente.



Reveló que su familia su hijo es un ‘verraco’ y que es impresionante la actitud que ha asumido tras el trágico hecho.



También agradeció a la cúpula militar por el apoyo que le están dando en este caso.



El hecho



Guerrilleros del ELN exhibieron "como trofeo" la pierna que un suboficial del Ejército colombiano perdió durante una operación para retirar explosivos de un terreno en el que instalaban un parque infantil en el departamento de Norte de Santander (noreste), denunció hoy la Defensoría del Pueblo.



La explosión ocurrió ayer en el municipio de Convención, a unos 250 kilómetros de Cúcuta, la capital regional, en donde los militares encontraron las cargas en un campo destinado a un centro de recreación infantil que beneficiará a unos 800 niños y jóvenes.



La Defensoría señaló en un comunicado que "recibió información según la cual, no conformes con las graves heridas que significaron la amputación de las extremidades inferiores a un suboficial del Ejército, (los guerrilleros) exhibieron una de sus piernas como trofeo en un colegio contiguo al lugar de los hechos".



El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que hoy viajó a México en visita de Estado, condenó este hecho en un mensaje en su cuenta de Twitter.



"Colombia entera repudia y condena atrocidad de ELN. Nos llena de vergüenza y dolor!", escribió el mandatario.



Colombia entera repudia y condena atrocidad de ELN. Nos llena de vergüenza y dolor! — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) May 8, 2015



