Leonidas Bustos pide el relevo inmediato de la procuradora delegada para su caso

El exmagistrado Leonidas Bustos, investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara, pidió al procurador general de la Nación el relevo inmediato de la procuradora delegada para su caso.

“Me veo precisado a solicitarle al señor procurador, Fernando Carrillo, el relevo inmediato de la procuradora tercera delegada, Myriam Ávila Roldán, del proceso que actualmente se me adelanta en la Comisión de Investigación, por cuanto que viene incumpliendo de manera sistemática con la misión de defensa de los derechos y garantías fundamentales que me asisten”, dijo Bustos.

Agregó que “ésta señora, desde el comienzo mismo de la investigación previa, demandó la apertura formal de la investigación, para que se me vinculara a través de indagatoria, sin que existiese ninguna prueba que lo justificara”.

El exmagistrado llama la atención del procurador general sobre la actitud que ha asumido ante la Corte Suprema de Justicia, la delegada Myriam Ávila Roldán.

“Cuando en diferentes momentos se le ha recibido declaración al testigo único de cargo, Luís Gustavo Moreno, de complacencia, de tolerancia, de amistad, casi que de familiaridad, ha permitido que éste invente toda suerte de historias, sin que se le pida por parte de la judicatura ni por parte de la señora procuradora, que precise y puntualice sus respuestas”, señaló.

En su escrito al procurador, Bustos le expresa su comprensión sobre la necesidad de que el pueblo colombiano obtenga una respuesta acerca de los hechos por los cuales se le investiga, “pero so pretexto del eficientismo, no se pueden sacrificar las garantías procesales, ni los derechos que me asisten, que son al fin y al cabo, lo mínimo que como procesado le puedo oponer al poder omnipotente del Estado”, expresa.