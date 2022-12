Ley anticontrabando no afecta a pequeños comerciantes: director de la Dian

Santiago Rojas, director de la Dian, manifestó en BLU Radio que la ley anticontrabando, aprobada en último debate en la Cámara de Representantes, no afecta a los pequeños comerciantes y que solo busca dar con “las cabezas que le hacen un daño enorme a la economía colombiana”.



“Están poniendo a los empresarios del país a competir en condiciones de total desigualdad en Colombia”, manifestó. (Lea también: L ey anticontrabando nos está criminalizando: comerciantes de San Andresito )



Agregó que la decisión de fondo fue no afectar a los pequeños comerciantes y que prueba de ello es que el tipo de delito penal que castiga al contrabando se mantuvo igual.



“No se están tratando como delincuentes, el delito penal existe hoy en día y se mantiene tal y como existe. No se está creando un delito penal en contra de los comerciantes, se están fortaleciendo las penas de un delito que ya existe”, manifestó. (Lea también: Desmantelan bodega con más de $4 mil millones en mercancía de contrabando )



Además aclaró que a los pequeños comerciantes sí se les consultó sobre el proyecto: “Sí se tuvo en cuenta, hubo un debate muy amplio en el Congreso de la República, sobre lo que se quería con el proyecto de ley”.