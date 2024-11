Ley busca regular el acceso de menores a redes sociales

Un nuevo proyecto de ley busca regular el acceso de los menores de edad a las redes sociales y ha sido aprobado en primer debate por la Comisión Sexta del Senado de la República. La propuesta, que ahora avanza a otras etapas legislativas, establece que los niños menores de 14 años no podrán crear cuentas en plataformas digitales sin el consentimiento expreso de sus padres o tutores.

El principal objetivo de esta iniciativa es proteger a los menores de los riesgos que implica el uso no supervisado de redes sociales, como el acceso a contenido inapropiado, el acoso en línea y la exposición a problemas de salud mental relacionados con el uso excesivo de plataformas digitales. El proyecto de ley plantea la necesidad de implementar sistemas de verificación para asegurar que los usuarios que deseen registrarse en estas plataformas cumplan con la edad mínima exigida.

El texto especifica que las redes sociales deberán implementar mecanismos robustos de verificación de edad, como parte de un esfuerzo para garantizar que los menores no puedan acceder a plataformas sin la supervisión de sus padres o cuidadores. En el caso de que se detecte que un niño ha creado una cuenta sin cumplir con los requisitos, las plataformas estarán obligadas a eliminar la cuenta y toda la información personal del usuario.

Además, la normativa establece que los menores que no alcancen la edad mínima de 14 años no podrán interactuar en estas plataformas, a menos que se cumplan las condiciones estipuladas en el parágrafo segundo del artículo cuatro del proyecto, que aún está siendo analizado. Esta medida se complementa con un enfoque preventivo, donde las redes sociales tendrían que realizar esfuerzos para verificar no solo la edad del usuario, sino también obtener el consentimiento explícito de los tutores legales para cualquier cuenta que pertenezca a un menor.

Publicidad

El proyecto ha sido bien recibido por diversos sectores que afirman que la seguridad digital y la protección de los derechos de los niños en internet debe ser primordial. De superarse todos los trámites legislativos, esta propuesta se convertiría en un paso importante en la regulación de las redes sociales en Colombia .