Perrito causa sensación en redes sociales por sus historias: habla con su dueña

Las redes sociales se han convertido en espacios para compartir historias, relatos del día a día, entre otros. Esta vez las redes sirvieron para hacer viral a un perrito chihuahua llamado Manolo, que junto a su dueña comparte su día en la red social de TikTok, y sus videos le han la vuelta a las redes sociales .

Aunque la comunicación con los animales se queda en el terreno de la ficción, en algunos casos, los gestos, sonidos o actitudes logran crear la ilusión de una comunicación más cercana. Ese es el caso de Manolo, quien con su balbuceo con su dueña deja entrever su necesidad de responder a las cosas que le dice como si la comprendiera.

Elizabeth, dueña del chihuahua, es la encargada de documentar su día a día y conversaciones con su particular mascota. Uno de sus recientes videos publicados en su cuenta, superó las 1,8 millones de reproducciones y alcanzó 139.000 'me gustas'.

El video que causó sensación de las redes empieza con el relato de su dueña comentando que un perro más grande casi se come al pequeño Manolo. Mientras su dueña va contando la historia de lo que sucedió, le va preguntando al perrito mientras este balbuceando pareciera que dijera que sí ante el relato.

Los comentarios al tierno momento entre ambos no dieron espera y se pueden leer frases como: "Pobrecito, el relato con lujo de detalle de su aterradora experiencia", "Nueva seguidora, amo a Lolo y a sus aterradoras historias", "Me acabo de morir de amor", "Es la segunda vez que veo a Lolo, y descubro que es un gran conversador, me mata de amor y suele tener buenos argumentos".

Este no ha sido el único video que ha cautivado a los usuarios de TikTok , pues dueña se ha vuelto muy activa en las redes y frecuentemente cuenta diferentes historias de los que sucede día a día, lo que ha causado buena acogida e interacción de los internautas.