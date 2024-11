Mensaje de un cliente de una librería a una joven conmueve las redes sociales

En redes sociales , un hombre de 83 años se volvió viral por su conmovedor gesto, pues el hombre dejó una nota a una joven, lo que causó emoción en miles de usuarios.

Se trata de la joven llamada Florencia, quien a través de su cuenta de X compartió cómo su cliente favorito en la librería en la que trabaja le envió un rato de rosas con una nota escrita a mano antes de mudarse a otro lugar.

El mensaje no solo cautivó a la joven, sino también a varios internautas , quienes no dudaron en dejar sus comentarios. El hombre llamado Ricardo se despidió de la joven de una forma única, la nota tenía el siguiente texto: “En agradecimiento por el conocimiento compartido para la librera que me prestó un oído y se ganó un lugar en este anciano corazón”. Y agregó: “Que la vida nos encuentre entre páginas. La aprecia, su viejo amigo Ricardo Z.

Esta conmovedora nota, no dudo en ser compartida por Florencia en redes sociales, quien no contó con que se volvería viral y que muchas personas la compartieran. Con más de 300.000 visualizaciones, más de 27.000 me gusta y cientos de comentarios, los usuarios de la red social no tardaron en expresar su emoción.

La historia de Florencia y Ricardo muestra una realidad que a menudo pasa inadvertida: las conexiones humanas auténticas, especialmente las que surgen en espacios como una librería y que luego se extienden a las redes sociales.