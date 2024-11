Ángela Aguilar desata polémica al ser nombrada ‘Mujer del Año’: internautas enfurecen

La cantante méxico-estadounidense Ángela Aguilar fue nombrada "Mujer del Año" por la revista Glamour Latinoamérica en su edición 2024, un reconocimiento que ha generado controversia en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionan la elección.

La menor de la dinastía Aguilar compartirá este título junto a figuras como St. Vincent, Dulce María y Galilea Montijo en la edición especial del evento Glamour Women Of The Year. Este homenaje, ahora en su tercera edición, tiene como objetivo destacar a mujeres inspiradoras por sus contribuciones y logros, y busca servir de inspiración a las futuras generaciones.

En una entrevista publicada en redes sociales, Ángela Aguilar abordó temas relacionados con su carrera y el empoderamiento femenino. “Un aspecto esencial de mi carrera ha sido definir quién quiero ser”, comentó, destacando la importancia de hablar sobre temas delicados como el falso feminismo y la violencia de género. "Son problemas considerables en nuestro entorno", puntualizó.

Ángela Aguilar Foto: @ángela_aguilar

Nombramiento polémico

Sin embargo, el nombramiento no ha sido bien recibido por todos. Muchos usuarios en redes sociales expresan su descontento con comentarios como "Qué falta de respeto para las otras mujeres", "Ella no nos representa", y “Ángela Aguilar? Obviamente pagó para estar ahí, ¿quién en su sano juicio la escogería?”. Críticos en línea sugieren que la elección de la cantante no refleja los valores de empoderamiento y sororidad que la distinción pretende resaltar.

Ante la polémica, varios de sus seguidores defendieron el nombramiento y manifestaron su apoyo a la joven cantante. Por su parte, Ángela mencionó sentirse honrada y responsable ante este reconocimiento. "Estoy en una etapa de aprendizaje y autodescubrimiento", declaró Glamour, reafirmando su intención de inspirar autenticidad y crecimiento personal entre sus seguidores.

Ángela Aguilar Foto: @angela_aguilar

A pesar de las críticas, Glamour Latinoamérica mantiene su postura de celebrar a las mujeres que son modelos a seguir en sus respectivos campos, resaltando la trayectoria musical y el impacto social de Ángela Aguilar. Según la revista, su papel en la defensa de temas como el empoderamiento femenino refuerza el valor de su presencia en la edición especial de este año.

Este reconocimiento, aunque envuelto en controversia, busca enfatizar la influencia de Ángela Aguilar más allá de la música y convertir su ejemplo en un incentivo para muchos jóvenes.