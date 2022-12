Liberia anuncia que quedó libre de ébola

Liberia ya no tiene ningún enfermo de ébola en sus centros de tratamiento, después de que la última paciente atendida en Monrovia fuera dada de alta este jueves, indicaron fuentes oficiales.



Beatrice Yordoldo dejó el jueves el centro de tratamiento del ébola en el que estaba ingresada, un establecimiento gestionado por personal chino en las afueras de Monrovia, comprobó un periodista de la AFP.



"Hoy doy gracias al Todopoderoso, al personal chino del centro de tratamiento del ébola y a todos los enfermeros liberianos que trabajaron con ellos", declaró.



Cerca de 24.000 personas contrajeron el virus del ébola desde diciembre de 2013, en su mayoría en Liberia, Guinea y Sierra Leona. En total, 9.807 enfermos murieron, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).



En Liberia fallecieron 4.117 personas entre las 9.249 infectadas por el ébola. Hace apenas seis meses, se registraban más de 300 nuevos casos cada semana.



El país no "señaló ningún caso" durante la semana que acabó el 1 de marzo, indicó la OMS el miércoles en un informe.



Durante el auge de la epidemia en el país, las infraestructuras sanitarias locales, destrozadas por años de guerra civil, tuvieron que rechazar a pacientes, condenándolos a morir en la calle.



Un enorme esfuerzo nacional e internacional ayudó, no obstante, a detener el avance de la epidemia.



AFP.