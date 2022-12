Libertad para Salamanca: ¿falta de política criminal para conductores borrachos?

no le dictó medida de aseguramiento ¿Decisión jurídica o falta de herramientas?

Publicidad

“No es que no haya política criminal. Lo que pasa es que esta situación es un homicidio culposo y no doloso, Salamanca no tenía la intención de matar a dos personas”, aseguró Héctor Riveros.

“Los conductores borrachos que asesinan deben estar en la cárcel. El alcoholismo es una adicción y merece un tratamiento criminal cuando hay un asesinato pero también un tratamiento médico”, manifestó Laura Gil.

Publicidad

“(Fabio Salamanca) no está en la cárcel porque el Congreso no ha expedido una norma clara que obligue la medida de aseguramiento con cárcel a alguien que mate borracho. Nuestros legisladores no han querido”, aseveró Héctor Abad.