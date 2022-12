Libro de Pastrana no es prueba “sino afirmaciones mentirosas”, responde Gaviria

El expresidente le habló duro a Andrés Pastrana , quien en su libro dio a entender que César Gaviria pecó por omisión tras entregarle las pruebas sobre el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper .

Gaviria comentó desde Cartagena que Pastrana, también exmandatario, “respira amargura y resentimiento” y su libro ‘Memorias Olvidadas’ “no aporta pruebas sino afirmaciones mentirosas”

Luego de explicar cómo fue su proceder al Pastrana revelarle la conversación en la que Miguel Rodríguez Orejuela confesaba haber aportado dineros a las dos campañas presidenciales de 1994, Gaviria aseguró: “No estoy seguro de que algún día no aparezcan las pruebas que vinculen la campaña de Andrés Pastrana con el cartel de Cali”.

“Hice lo que creí me correspondía, nunca pensé que me correspondiera constitucionalmente suspender las votaciones (…) No entendí por qué yo y no al candidato me correspondía denunciar los hechos en los que aparecían manchadas las dos campañas”, concluyó.