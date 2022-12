Ligando datos, parece obvio que Farc podría ser autor de explosiones: Pardo

El candidato a la Alcaldía de Bogotá, Rafael Pardo, quien minutos después de los atentados en dos sedes del fondo de pensiones en Porvenir dijo que era posible que las Farc fueran responsables de los actos terroristas, explicó en entrevista con Blu Radio por qué vinculó inmediatamente al grupo guerrillero (Lea también: Por poco me quitan la alegría de ver a mis hijos con este atentado: testigo ).



“Me parece obvio, si hace una semana aparece una información diciendo que van a hacer atentados en Bogotá, al alcalde de Bogotá dice que las Farc están preparando atentados, sale un informe de que las Farc ha metido personas en Bogotá para hacer atentados, y luego aparecen dos atentados, no me parece que sea un tema de servicio de inteligencia sino ligar los antecedentes”, manifestó.



Pardo también se refirió a las críticas que recibió por asistir al lugar de uno de los atentados, en la Calle 72 con carrera décima y dijo que en ese momento se encontraba a tres cuadras de la primera explosión (Lea también: Es difícil decir que detrás de atentados hay un grupo determinado: alcaldesa e ).



“Me bajé a mirar porque si hubiera seguido derecho no me hubiera sentido tranquilo sin saber qué había pasado”, enfatizó.