Llegó de Canadá, cumplió con los días de aislamiento, pero no la dejan entrar a su pueblo

Se trata de Yolima Pérez Motta, quien llegó a Santander procedente de Canadá justo antes de iniciar el simulacro de cuarentena en las principales ciudades del país.

Por esa razón no la dejaron ingresar al municipio santandereano de Suratá, sino mostraba una prueba de COVID-19 negativa.

Publicidad

“Cuando me negaron la entrada al municipio regresé a Bucaramanga y me di a la tarea entonces de buscar la forma de que me hicieran una prueba, llamé a las autoridades del municipio y ellos dijeron que no podían hacer la prueba porque no tenía síntomas”, explicó Pérez.

La mujer ha hecho la cuarentena obligatoria que decretó el Gobierno Nacional y por segunda vez intentó nuevamente ingresar a su municipio para poder llegar a la finca de sus padres que está ubicada a cinco minutos del casco urbano, pero tampoco la dejaron entrar.

“Es por el bienestar de una comunidad y también por el bien de los papás de ella, porque los papás viven acá en Suratá. Yo ya hablé con los muchachos que están en el puesto de control, que por favor no la dejen ingresar y en ese sentido yo prefiero que me demanden, yo prefiero ir a la cárcel, pero que no me llegue aquí a contaminar la comunidad de Suratá, no sabemos si traiga el virus, lo puede tener o no, pero ella tiene que guardar su aislamiento por fuera del municipio”, explicó la alcaldesa de esa comunidad, Ana Francisca Coronado.

Lo ilógico, para Yolima Pérez, es que Migración Colombia tiene en sus documentos la dirección de Suratá como el lugar donde Pérez debería estar pasando la cuarentena en este momento, teniendo en cuenta que era su destino final cuando ingresó al país.

Publicidad

La ciudadana le envió una carta al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, pidiéndole ayuda para poder llegar a la casa de sus padres.

“No sé a qué autoridad recurrir, la Personería del municipio me sugiere hacer una tutela puesto que afirma conocer la posición de la Alcaldesa. Quien a mi solicitud envío el decreto No 019 del 24 de marzo de 2020. Me encuentro en un limbo transitorio”, dijo.

Publicidad

Por ahora, Yolima se encuentra a la espera de un vuelo humanitario del gobierno de Canadá para repatriar personas con nacionalidad de ese país.