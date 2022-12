¡Lo barato sale caro! Aumentan accidentes de tránsito por llantas de mala calidad

Aunque poco se conoce las consecuencias que puede traer adquirir una llanta para el carro de baja calidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) reveló que durante este año, por defectos en las ruedas, han muertos 4 personas y más de 50 han resultado heridas.

Las cifras del año pasado, no obstante, fueron más preocupantes teniendo en cuenta que por fallas en ese parte del vehículo se presentaron 285 accidentes. Por eso, la Agencia de Seguridad Vial hizo un llamado urgente para que los conductores tengan más cuidado a la hora de comprar llantas para su carro o moto.

"Buscamos en el mercado callejero una llanta de 60.000 pesos y encontramos una llanta sin calidades necesarias para brindar un buen servicio, la pusimos a prueba en un laboratorio y no duro ni 10 minutos, es decir una prueba de 60 kilómetros por hora", dijo el director de la Agencia, Luis Lota.

La ANSV, con el fin de evitar tragedias, compartió las siguientes recomendaciones a la hora de comprar llantas:

1. No privilegie la adquisición de las llantas teniendo en cuenta una promoción por encima de las características técnicas.

2. Respete siempre las indicaciones técnicas de las ensambladoras en cuanto al diámetro, anchura, índice de carga y código de velocidad máxima permitida de las llantas para asegurar buenas condiciones en la operación.

3. Es importante verificar la presión de inflado por lo menos una vez al mes o cada que se vaya a salir de viaje para conseguir las mejores prestaciones del neumático. Una presión de inflado incorrecta ocasiona mayor desgaste, mayor consumo de combustible o bajo agarre.

4. Debe tener en cuenta que la alineación, el balanceo y la rotación también son factores importantes para conservar la vida útil del neumático y su correcta operación. Una mala alineación y balanceo ocasionan un desgaste desproporcional en las llantas afectando el manejo del vehículo.

5. Tenga en cuenta la fecha de fabricación de la llanta. En el flanco de esta encontrará un ovalo con 4 dígitos, que indican la semana y año de fabricación. Se estima que la duración de una llanta oscila entre 5 y 7años, aún sin utilizarse.

6. Se recomienda pedir al distribuidor el certificado de conformidad con las llantas. Esta es la única forma de garantizar que éstas han superado las pruebas de calidad en un laboratorio autorizado.

7. Cuando la llanta sea reencauchada, verifique que cuente con una etiqueta de identificación lateral que permite determinar la cantidad de reencauches que tiene, así como la fecha del último procedimiento.

8. Cuando desee reencauchar una llanta, verifique que la carcasa no tenga ningún tipo de daño estructural visible, no tenga grietas, no esté contaminado por aceites u otro agente invasivo y no presente daños en la pared lateral ni la banda de rodadura.

#Video La Agencia Nacional de Seguridad Vial (@Ansvcol) probó una llanta de $ 60.000 para demostrar los riesgos de no verificar la calidad de estas. No duró ni 10 minutos en una simulación a 60 kilómetros por hora. pic.twitter.com/VqckGy63x5 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 2, 2019

