“Lo peor puede estar por venir”: SAC advierte fuerte subida en precios de alimentos

El bolsillo de los colombianos ha resentido un fuerte golpe. A pesar del incremento en el salario mínimo, la inflación ha impactado distintos factores de la economía del país, entre ellos el precio de los alimentos y, según advierten los productores agropecuarios, el panorama podría empeorar.

En conversación con Néstor Morales, durante Mañanas Blu, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, advirtió que “lo peor puede estar por venir”.

Esta postura de la SAC llega luego de revelarse las cifras del Dane sobre los productos alimenticios que más han subido de precio en lo que va del año. Entre ellos aparecen productos básicos de la canasta familiar como el tomate chonto, con un incremento cercano al 90 %; la habichuela, que supera el 119 %, y la papa criolla, con un aumento de más del 62 %, datos que han generado preocupación tanto en el gremio como en los colombianos.

Plaza de mercado Restrepo en Bogotá Foto: IPES

Inflación en alimentos preocupa al sector agro

Durante la conversación, Bedoya explicó que el aumento en los precios tiene varias causas y no corresponde a un fenómeno aislado. Según argumentó, uno de los factores que más genera preocupación son los ciclos de producción agrícola.

“Lo primero es un tema de estacionalidad”, afirmó el dirigente gremial, al explicar que muchos agricultores dejaron de sembrar algunos productos luego de las pérdidas registradas el año pasado por los bajos precios.

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En el caso de la papa, recordó que el año 2025 fue especialmente difícil para los productores, quienes incluso realizaron protestas debido a los bajos ingresos. Ahora, el mercado atraviesa una etapa de lo que definió como una “corrección”.



Fenómeno del Niño genera alerta por aumento de precios

Sin embargo, el punto que más preocupa al sector está relacionado con los costos de producción. Bedoya aseguró que el incremento en el valor de los fertilizantes ya se siente y podría verse reflejado en la inflación durante el segundo semestre del año.

“Mire usted que en abril del año pasado una tonelada de urea puesta en puerto de New Orleans estaba en 387 y en abril de este año 556 dólares”, señaló.

Por su parte, el presidente de la SAC también destacó el temor por el fenómeno del Niño, situación que podría agravar aún más el panorama, especialmente por la falta de agua y la necesidad de usar más nutrientes en los cultivos.

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“Con una temporada seca tan dura se necesitan más nutrientes en los suelos y si los fertilizantes están costosos y si no va a haber agua suficiente, pues eso nos puede llevar a un segundo semestre de inflación mucho más pesada”, advirtió.



Salario mínimo también impacta costos del campo

Bedoya además señaló que el aumento del salario mínimo ha tenido efectos en los costos del campo. Aunque explicó que gran parte del empleo rural sigue siendo informal, también comentó que los jornales y la mano de obra han presionado los precios finales para los consumidores. “Todas esas variables se confabulan en arrojar hoy un tema de incremento de precios”, concluyó.