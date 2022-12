Lo que hará Tamara, la primera diputada transgénero, en la Asamblea de Venezuela

“Obtuvimos en Caracas 659.500 votos lo cual representó casi el 60 por ciento de los votos válidos en Caracas”, explicó. (Lea también: Con sus 110 diputados ¿qué puede hacer la oposición en Venezuela? ).



Adrián, quien tiene dos hijos de 28 y 26 años de su primera unión heterosexual, se presentó por Voluntad Popular, partido de la oposición, y asegura que nunca sintió rechazo por parte de sus miembros.



“Hace 6 años Leopoldo López me convenció en la necesidad de incursionar en política. Hasta ese momento yo era profesora universitaria, abogada y directora de distintas ONG pero a partir de entonces he logrado cambios como que se trate en la agenda de los distintos partidos el tema de la igualdad”, explicó.



En diálogo con Blu Radio, Adrián dijo que llegará a la Asamblea Nacional con la oferta de discutir todos los elementos esenciales que afectan a los venezolanos, tales como la economía, la inseguridad y la educación, entre otros.



Agregó que ahora, al estar en el parlamento venezolano, promoverá el reconocimiento de identidad de las comunidades LGBTI, aunque enfatizó que no quiere que se encajone su elección únicamente en la defensa de la diversidad sexual.



