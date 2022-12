Los del ELN son cínicos y mentirosos: Salud Hernández-Mora

Salud Hernández-Mora, columnista de El Tiempo y periodista El Mundo de España, habló con Blu Radio sobre sus días de secuestro y enfatizó en que eso no cambia en nada su visión del grupo guerrillero.



Advirtiendo que no dejará de hacer sus críticas al proceso de paz, al grupo insurgente y al Gobierno, calificó a los jefes guerrilleros de “cínicos y mentirosos”.

“Como todo lo que dicen ellos, nada me llama la atención, son cínicos a morir y son mentirosos, cuál control territorial con los de RCN, el comandante que me dijo que me iba a quedar con ellos sabía perfectamente quién era”, manifestó



“Son unos desgraciados. Yo les decía a los muchachos que no tengo nada contra la tropa sino contra los jefes del ELN”, agregó.



Además, hizo una serie de críticas al Gobierno, pues considera que la misma atención que se le prestó a su secuestro debería ser a todos los demás.



“Me da pena esta atención mediática, siempre he criticado que a unos nos consideren de primera y tengamos todos los recursos del Estado para nosotros, sin embargo, la cantidad de secuestrados que no están libres y nadie les para bola, la gente debe estar muy indignada diciendo ‘claro, como es española, como es periodista, a ella sí’”, finalizó.