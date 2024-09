Los esfuerzos militares contra el ELN deben redoblarse: mindefensa

Según el ministro de Defensa, Iván Velásquez, las Fuerzas Militares tienen la instrucción clara de adelantar operaciones ofensivas contra todos los grupos armados ilegales que no están en un proceso de paz y con los cuales no exista un cese al fuego; sin embargo, mencionó que ante la clara manifestación del ELN de no tener intención de paz, los esfuerzos deben redoblarse.

“Las Fuerzas Militares han desarrollado operaciones contra todos estos grupos. De manera que ahora, frente a esta clara demostración del Ejército de Liberación Nacional que no tiene ninguna disposición de paz, los esfuerzos de las Fuerzas Militares igualmente tienen que redoblarse”, indicó.

Para el ministro, la decisión de cerrar los diálogos de paz con este grupo armado ilegal responde a las condiciones demostradas por el ELN con los atentados terroristas que cierran espacios para las negociaciones. “Esta es naturalmente una decisión exclusiva del presidente de la República como comandante supremo de las fuerzas militares y responsable máximo del orden público en el país”.

Sobre la estructura Domingo Laín del ELN, responsable del atentado a la base militar el Puerto Jordán, Arauca, que dejó dos soldados muertos y casi 30 heridos, el ministro indicó que las Fuerzas Militares están limitados por la frontera para actuar en territorio de otro país, teniendo en cuenta que estos delincuentes hacen presencia en Venezuela

“Pero tenemos todas las capacidades y la disposición para actuar en nuestro territorio, de manera que esto de ocupar la estructura Domingo Laín esos espacios, no significa que en nuestro territorio las fuerzas militares no puedan actuar con todas sus capacidades en contra de esa organización”, agregó.