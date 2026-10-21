“Los pacientes no buscan culpables, buscan soluciones”: piden trasladar recursos a la salud

El senador Juan Caicedo explicó cómo una proposición retirada durante el debate del presupuesto nacional para 2027 terminó en el centro de la controversia legislativa y pidió al Gobierno de Abelardo De La Espriella buscar recursos para atender dos necesidades: la crisis del sistema de salud y la emergencia causada por el terremoto.

El congresista aseguró que el alivio obtenido mediante una operación de refinanciación de deuda permitiría cubrir los recursos que quedaron por fuera del texto que sería expedido por decreto.

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Caicedo señaló que en el segundo debate se aprobaron $3 billones adicionales para salud y $6,2 billones para atender a las zonas afectadas por el terremoto, pero esas partidas no quedaron incorporadas en el texto aprobado en comisiones económicas.

“Ellos no quieren buscar culpables. Ellos quieren es que les demos soluciones”, afirmó al referirse a los pacientes que no reciben sus medicamentos y a las personas afectadas por la emergencia.

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Senador Juan Caicedo Ig: juancaicedocd

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¿Por qué la proposición de Juan Caicedo generó la controversia?

El senador explicó que presentó una propuesta para que el Gobierno evaluara y contratara coberturas frente a las variaciones del precio del petróleo y de la tasa de cambio, con el fin de proteger los ingresos de la Nación.

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Según su relato, el Ministerio de Hacienda avaló la proposición. Sin embargo, durante el debate en el Senado decidió retirarla públicamente y dejarla como constancia, para evitar que las discusiones sobre su reapertura retrasaran la votación del presupuesto.

Caicedo afirmó que en la Cámara se habría aprobado el artículo 65 con la proposición, pese a que ya la había retirado del trámite en el Senado. Atribuyó lo ocurrido a una falla de coordinación entre los equipos legislativos y señaló que no se habría realizado el llamado “plan espejo” para verificar que ambos textos coincidieran.

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¿De dónde saldrían los recursos para salud y los damnificados?

El congresista planteó utilizar parte de los $14,2 billones de alivio obtenidos con el reperfilamiento de deuda realizado el primero de octubre. Su propuesta consiste en trasladar $3 billones al sector salud y $6,2 billones a la atención de la emergencia.

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Caicedo insistió en que los recursos son necesarios para garantizar medicamentos, tratamientos y atención médica, así como para responder a las necesidades de las regiones afectadas.

¿Qué otros recursos quedarían por fuera del presupuesto?

El senador también advirtió sobre el impacto en las familias de soldados y policías asesinados por las Farc. Explicó que $11.000 millones destinados al pago de sentencias habían sido incluidos en los ajustes debatidos, pero podrían quedar por fuera del presupuesto expedido por decreto.

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Según Caicedo, hay más de 850 sentencias pendientes desde 2013 y una deuda superior a $600.000 millones con esas familias. Por eso, pidió buscar mecanismos presupuestales que permitan atender esas obligaciones y corregir los cambios que quedaron por fuera del texto final.