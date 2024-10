Los practicantes del Congreso a los que dejaron viendo un ‘chispero’ con sus pasantías

Blu Radio conoció el caso de decenas de estudiantes que aspiraban a realizar sus prácticas en el Congreso de la República, quienes se vieron afectados luego de que el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos (Cael) no cumpliera con la cobertura de riesgos laborales. Muchos de ellos no solo perdieron sus prácticas, sino también grandes sumas de dinero.

La situación se originó en abril, cuando la Secretaría del Senado y el Cael abrieron una convocatoria para prácticas laborales, pasantías y judicaturas en el Congreso. Más de 450 estudiantes se postularon, y 115 fueron seleccionados. Estos recibieron inducción, capacitaciones y recorridos en el Capitolio, con la promesa de que las prácticas serían "ad honorem" (sin remuneración), y que el Cael gestionaría y asumiría el seguro de ARL (Administradora de Riesgos Laborales) para todos los estudiantes.

Pasaron los días y, aunque se entregaron carnés a los seleccionados, la fecha de inicio fijada para el 1 de agosto de 2024 no se cumplió. Los estudiantes recibieron escasa comunicación por parte del Cael, y finalmente se les informó que el retraso se debía a la implementación de la Ley 2366 de 2024, que otorgaba al Cael el carácter de ente público adscrito a la rama legislativa.

Este cambio en las directivas del Cael modificó las condiciones de vinculación de los estudiantes, lo que incluyó la evasión del compromiso de asumir la ARL, aduciendo que no contaban con los recursos del Ministerio de Hacienda. En cambio, se indicó que las universidades debían cubrir el costo del seguro.

El problema se agravó cuando muchas universidades se negaron a asumir la ARL, alegando que era responsabilidad del Cael. Esto dejó a los estudiantes sin prácticas y con importantes pérdidas económicas, especialmente aquellos que habían viajado desde otras regiones del país para realizar las prácticas en Bogotá, incurriendo en gastos de arriendo, manutención y otros.

Luisa Lozano, una de las afectadas, comentó: "Renuncié a mi trabajo para hacer las prácticas en el Cael, y luego me dijeron que no podían hacer nada. Me ofrecieron la posibilidad de presentarme el próximo semestre, pero ya había perdido mucho tiempo".

Otro caso similar es el de Lisbeth Pascuaza, quien expresó su frustración: "El retraso en el inicio de mis prácticas afectó mi calendario académico y económico. Estuve un mes y medio sin avanzar, pagando arriendo y otros gastos en Bogotá, lo cual retrasará mi graduación".

A pesar de las explicaciones del Cael, que sugiere llegar a un acuerdo con las universidades para cubrir la ARL, los estudiantes sostienen que esta opción es contraria a lo que les prometieron al inicio.

Blu Radio intentó obtener una respuesta de las directivas del Cael, pero no recibió ninguna comunicación al respecto.