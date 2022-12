Los proyectos que están en manos del Congreso para este 2017

Descontado el paquete de paz que deberá ser aprobado a mediados de marzo y que incluye la Jurisdicción Especial para la Paz, columna vertebral del Proceso de Paz, el Congreso tendrá que trabajar en otros proyectos de ley que han generado polémica en la sociedad.



Uno de ellos es el referendo que promueve la senadora Viviane Morales y que ya superó los dos primeros debates en el Senado y con el cual se busca prohibir la adopción por parte de parejas del mismo sexo, aun sabiendo que la Corte Constitucional sacó jurisprudencia aprobando la adopción por parte de parejas gais.



Ahora le resta a la Cámara aprobarlo con otros dos debates. Luego pasará a revisión de la Corte Constitucional.



“De 9 mil parejas heterosexuales, más del 50 por ciento no se les coincidió niño, no porque no cumplieran los requisitos, sino por los trámites en el bienestar familiar eran muchísimos, es una falacia decir que hay que ampliar el horizonte, es por causas burocráticas, incluso por una sentencia de la Corte Constitucional que pidió que antes de que se adopte el ICBF tenga que buscar los familiares hasta en sexto grado de consanguinidad”, dijo en su momento a Blu Radio la senadora.



Otro proyecto hace referencia a la Ley Yuliana, iniciativa que radicó la bancada de La U, encabezada por el presidente del Senado Mauricio Lizcano, apenas el país se enteró del vil asesinato de la niña Yuliana Samboní.



Este proyecto pretender castigar con cadena perpetua a violadores y asesinos de niños y niñas. Para muchos, fue radicado para generar debate, pues los tiempos para su discusión no cuadraban, sin embargo, Lizcano aseguró que el trámite legislativo de ese proyecto continuaría en marzo de este año.



Uno que tiene en vilo a más de uno es el de horas extras, que está a dos debates de convertirse en ley. Esa iniciativa pretende que las horas extras sean a partir de las 8 de la noche y no desde las 10, como funciona actualmente.



Por último está el que busca bajar el aporte a la salud de los pensionados del 12 al 4 %, proyecto que está a solo un debate en Cámara de ser aprobado.



Estos y otros proyectos serán definidos a partir del 16 de marzo cuando el Congreso entre a sesiones ordinarias luego de aprobar los proyectos del acuerdo de paz.