Los seis meses para firmar paz pueder quedar cortos: 'Timochenko'

El máximo líder de la guerrilla de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry alias ‘Timochenko’, fue entrevistado por la exsenadora Piedad Córdoba para Telesur, grabación que será transmitida en la noche de este martes.



Sin embargo, el diario comenzó a revelar apartes de la entrevista horas antes, momento en el que ‘Timochenko’ asegura que todavía no es seguro que se firme la paz antes del 23 de marzo de 2016, fecha máxima anunciada por el presidente Juan Manuel Santos. (Lea también: Farc contradice a Gobierno sobre contenido de acuerdo en tema justicia )



“Los 6 meses pueden ser cortos, podemos hacerlo antes si hay voluntad, pero los 6 meses también se nos pueden quedar cortos, que no logremos el acuerdo final porque son temas que se van a poder definir si hay una real decisión política”, advirtió el guerrillero.



Sin embargo, enfatizó en que todos los miembros de la guerrilla apoyan el proceso de paz.



“Le doy la completa seguridad que no hay un solo guerrillero, ni mando ni combatiente, que esté en desacuerdo”, agregó.



Finalmente, en los audios entregados hasta la mañana de este martes, el máximo líder del grupo ilegal hizo un llamado a que todo el país se una en torno al proceso de paz, aclarando que no está pidiendo expresamente que apoyen a las Farc.



