Luis Alfonso Hoyos no asistió a audiencia de imputación de cargos

El asesor espiritual Luis Alfonso Hoyos no asistió a la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento en su contra por parte de la Fiscalía General de la Nación.



Así lo confirmaron a Blu Radio fuentes cercanas a Hoyos, quienes aseguraron que él no se presentara en las diligencias judiciales mientras no le brinden las garantías procesales que solicita para poder asistir a las citaciones de la justicia (Lea también: Niegan tutela a Luis Alfonso Hoyos para acceder a proceso en su contra ).



Precisamente está segunda citación a audiencia se dio luego de que un juez de control de garantías advirtiera a la Fiscalía que debía agotar todos los recursos necesarios para que Hoyos compareciera a las diligencias judiciales.



A Hoyos le serán imputados los delitos de concierto para delinquir, espionaje, violación de datos personales y uso ilegal de software (Lea también: Defensa de Luis Alfonso Hoyos descarta que su cliente regrese al país ).



Sin embargo el desarrollo de la audiencia dependerá de la decisión que tome el juez frente a sí declara o no la contumacia (juicio con persona ausente) de Luis Alfonso Hoyos.



Igualmente la Fiscalía solicitará que sea cobijado con medida de aseguramiento.