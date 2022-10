Maduro alista decreto para expropiar Alimentos Polar, confirma Nelson Bocaranda

“Tienen listo este decreto, el sábado me enteré que ya lo tienen listo”, manifestó.



Explicó que una eventual intervención de alimentos Polar, productora de la harina PAN, pasta, yogurt, aceite, cerveza, entre otros, implicaría un riesgo mayor para los venezolanos.



“Esta gente se ha caracterizado por tomar medidas que van contracorriente que no son racionales, son medidas de ímpetu emocional, no se atreven a decir que el socialismo del siglo XXI no ha funcionado”, manifestó el periodista.



Bocaranda confirmó que el decreto también incluiría la posibilidad de que el dueño de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, sea detenido por el Gobierno de Nicolás Maduro.