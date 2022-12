Maduro es un genocida y riesgo en Amazonia no se debe politizar: Duque

El presidente Iván Duque participó este martes en la Cumbre sobre el Impacto del Desarrollo Sostenible, organizada por el Foro Económico Mundial en Nueva York, donde aseguró que el Pacto por la Amazonia se firmó por 7 países que tienen voluntad de trabajar unidos, por lo cual la defensa del pulmón del mundo no puede ser un tema que divida políticamente la región.

“Hablé con el presidente Bolsonaro sobre el compromiso para que todos conjuntamente enfrentemos el cambio climático. Creo que la discusión de la Amazonia no puede ser politizada, no puede convertirse en un ataque político. Hago un llamado para que todos los países trabajemos en coordinación y trabajemos unidos para enfrentar emergencias climáticas con las medidas correctas”, dijo en portugués.

Para el presidente es fundamental que sus homólogos entiendan que los esfuerzos por la Amazonia van más allá de sus periodos presidenciales y deben enfocarse en medidas que beneficien y protegen la riqueza de este ecosistema a largo plazo.

Paso seguido el presidente caminó por la 3rd Ave de Nueva York para dirigirse a la sede de las Naciones Unidas y lideró un foro sobre la crisis migratoria que enfrenta la región por la masiva salida de venezolanos de su país. Allí fue claro en afirmar que el único responsable del hambre y las dificultades que enfrenta el pueblo venezolano es el régimen de Nicolás Maduro, quien reiteró, es un genocida, que ha cometido crímenes de lesa humanidad.

“Me han dicho que la comparación que he hecho de Maduro con Slobodan Milosevic es exagerada. No, no lo es. Hay que llamar las cosas por su nombre y Maduro es un genocida”, precisó.

También se mostró en contra de la posibilidad de que la oposición venezolana adelante diálogos con la dictadura.

“No nos digamos mentiras Cualquier oportunidad de diálogo que busque la dictadura lo único que pretende es debilitar a quienes están reclamando la verdadera transición, el verdadero retorno a la democracia”, manifestó.

Para el primer mandatario la aprobación con 16 votos del Tratado de Asistencia Recíproca, TIAR, por el Consejo Permanente de la OEA, es una señal clara de que los países de la región se apoyan mutuamente en la defensa de su soberanía, ante la amenaza que representa Nicolás Maduro.

“El paso que se dio ayer es fundamental, la activación del TIAR. Aquí no estamos hablando de tensiones entre un país y otro. Es una demostración de que nos mantenemos más sólidos que nunca en la defensa de los principios compartidos y que cualquier agresión a un país será respondida por todos sus aliados”.

En este foro participaron el defensor del pueblo Carlos Negret, el canciller Carlos Holmes Trujillo y representantes del Gobierno encargado de Juan Guaidó como Julio Borges, jefe diplomático del gobierno interino.

El defensor Negret indicó que la comunidad internacional destaca la aprobación de la ley que otorga nacionalidad a más de 20mil niños de padres venezolanos nacidos en territorio colombiano. “Colombia hace un llamado para que los demás países de la región implementen esta medida para proteger la niñez”, dijo Negret.

