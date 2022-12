Maduro evalúa cierre total de la frontera con Colombia

El presidente Nicolás Maduro anunció este jueves que evalúa el cierre total de la frontera entre Venezuela y Colombia, donde se almacenan las toneladas de ayuda humanitaria que entrarían este sábado al vecino país, según lo anunciado por Juan Guaidó.



“No lo quiero hacer, pero lo estoy evaluando”, sentenció Maduro, quien, además, anunció el cierre desde esta noche de la frontera con Brasil, “hasta nuevo aviso”.



“Responsabilizo al señor Iván Duque de cualquier violencia que haya en la frontera, él es el responsable de los planes de provocación”, dijo.



Le puede interesar: Venezuela cerró zona fronteriza con Antillas holandesas



“Esperemos que el presidente de Colombia, Iván Duque, no le cumpla las órdenes a Donald Trump de buscar violencia en la frontera”, agregó Maduro.



Asimismo, aseguró que tiene información de una supuesta conversación entre Duque y Trump, en la que el mandatario colombiano habría dicho que “no contaba con el apoyo de las fuerzas armadas para la agresión en Venezuela”.



"Tengo información, me llegó calientica en la madrugada, que Iván Duque le dijo a Donald Trump que no contaba con el apoyo de las fuerzas armadas para la agresión en Venezuela y por eso fue la reunión en el comando sur”, manifestó.



Publicidad