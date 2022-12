Maduro no juega limpio con votantes y Constituyente es ilegal: Santos

Para el presidente Juan Manuel Santos, su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, no juega limpio cuando afirma que quienes voten en las elecciones regionales del domingo validan la Constituyente.



“El presidente Maduro salió con algo que aquí en Colombia denominamos ‘alcaldada’. Decir que las elecciones tienen que hacerse para que quienes voten estén aprobando la Asamblea Constituyente y quienes salgan elegidos tengan que someterse a esa Asamblea no es jugar limpio”, dijo.



Agregó que seguirá oponiéndose a la Constituyente porque es ilegal, aunque hizo un llamado a que los venezolanos salga a las urnas a votar.



Vea además: Todo el que vote el domingo estará reconociendo a la Constituyente: Maduro .



Maduro advirtió este miércoles que los gobernadores electos en los comicios del domingo tendrán que "subordinarse" a la Asamblea Constituyente, órgano con suprapoderes integrado sólo por oficialistas y calificado de fraudulento por la oposición.



"La Asamblea Nacional Constituyente decidió que los gobernadores (electos) tendrán que juramentarse y subordinarse a la Constituyente como requisito 'sine qua non', ineludible, para asumir sus cargos", dijo durante una llamada telefónica transmitida por el canal estatal la noche del miércoles.



