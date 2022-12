Maduro no se da cuenta que venezolanos mueren por falta de medicamentos: Santos

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, dijo este martes que no es cierto que Colombia esté bloqueando alimentos y medicamentos al vecino país, tal como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro.



“Esto es absolutamente falso (…), todo lo contrario. Le hemos ofrecido, desde hace mucho tiempo, apoyo humanitario en materia de comida y en materia de medicamentos y el Gobierno de Venezuela se ha negado”, sostuvo.



Insistió al Gobierno de Maduro que permita el apoyo humanitario que le ha ofrecido Colombia y la comunidad internacional.



“Maduro parece no darse cuenta que los venezolanos están sufriendo por falta de alimentos y se están muriendo por falta de medicamentos”, replicó el mandatario.



Santos insistió que la crisis en Venezuela se debe al régimen y no a Colombia ni por factores externos.



“Los colombianos siempre seremos solidarios con los venezolanos”, precisó.