Maestros marcharán este jueves en todo el país para exigir un mejor salario

del Gobierno frente acuerdos de ascenso laboral pactados desde el pasado mayo.

El presidente de Fecode, Luis Grubert, manifestó que "se acordó que entre el Gobierno y Fecode se diseñarían nuevos criterios para ascenso y reubicación de los maestros docentes. Además que no iría más la evaluación de competencias y que ésta sería para el proceso educativo más no para el de ascensos de los maestros. El tema no se ha resuelto, ha habido diálogos y reuniones pero no solución de fondo".

Grubert aseguró además que el pago de deudas laborales para los maestros está detenido en el ministerio de Hacienda, aunque resaltó que ha habido avances en materia de salud.

En otras noticias:

-El hacker Andrés Sepúlveda estaría involucrado con el cartel de los ‘Vándalos’ del paro agrario de 2013. En las próximas horas, podría ser citado ante la Fiscalía por este caso.

-Un joven con discapacidad fue sacado a la fuerza de su casa por hombres armados en el municipio de Arauquita. Las autoridades investigan la situación.

-La firma contratista de las obras del puente de Honda, Luis Ignacio Andrade, afirmó que los arreglos en esta infraestructura son temporales y no definitivos, por lo que podrá haber futuros cierres.

En la frontera con Ecuador se adelanta un encuentro binacional para determinar si se evacuan o no a las personas que viven cerca a los volcanes activos de Chiles y Cerro Negro.