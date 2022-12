Magistrada Calle deberá presentar nueva ponencia para el 'fast track'

La sala no logró un consenso para respaldar el ‘fast track’, como las facultades del presidente para que promueva las leyes que se requieren para la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc.



La ponencia daba aval a los mecanismos al considerar que la paz es un derecho constitucional.



“El mecanismo especial de enmienda constitucional mantiene el nivel de resistencia al cambio de normas constitucionales por encima del de las leyes, no petrifica las cláusulas de reforma de la Constitución, no suprime ni reduce la diversidad de los mecanismos de enmienda y en sus formas de activación, ni tampoco equipara el poder constituyente a la competencia de revisión constitucional”, señala la ponencia.



La discusión se centró también sobre el concepto que pueden dar sobre el Artículo 5 de esa ley, que sujeta la vigencia de los otros articulados a la refrendación popular.



La nueva fecha fue fijada para el 12 de diciembre porque algunos magistrados del alto tribunal estarán en comisión por Europa y no podrán asistir a la próxima Sala Ordinaria que se debería llevar a cabo el próximo 7 de diciembre. Los tiempos no alcanzarían para que se presente un fallo este año.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Los fiscales de Colombia, Bolivia y Brasil se unirán para investigar las causas del accidente del avión de Lamia en el que se transportaba el Chapecoense y que dejó 71 muertos.



-Se registró un ataque con granada contra la estación de policía en Sardinata, norte de Santander. Los hechos, sin embargo, no dejaron heridos.



-La alcaldesa encargada de Caracas, Helen Fernández, denunció que la inseguridad está matando a la población de Venezuela, agobiada además por "la falta de alimento y atención médica".

