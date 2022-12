Manejo que se le ha dado a caso de capturados en Bogotá ha sido pésimo: abogado

Franklin Castañeda, abogado de Paola Salgado, la contratista del Distrito que fue detenida por aparentemente participar en los atentados del ELN en Bogotá, reiteró en BLU Radio que ella es una activista y defensora de los Derechos Humanos en la capital y lamentó la manera cómo se ha manejado el caso, ya sea por parte de los medios de comunicación que por parte de la Fiscalía.



“Les puedo decir que el caso de Paola Salgado es bastante desafortunado el manejo que se le ha dado este caso. Aún no se le ha legalizado su captura, aún ni siquiera se ha legalizado los 15 allanamientos”, dijo (Lea también: No hay ningún profesor vinculado a ELN: rector pide no estigmatizar U. Nacional ).



El jurista insistió en que su defendida nada tiene que ver con el ELN y que es extraño que la Fiscalía haga esas acusaciones cuando la misma Paola ha luchado contra la violencia contra la mujer en el marco del conflicto armado.



Agregó que ha habido un pésimo manejo mediático que ha creado una estigmatización contra estudiantes de la Universidad Nacional y que ha condenado a inocentes antes de ser juzgados (Lea también: Continúa audiencia de legalización de allanamientos por atentados en Bogotá ).



Finalmente, dijo que por ahora está esperando las pruebas que presentará la Fiscalía, organismo del que dijo tiene más de 13 mil demandas en su contra por detener personas inocentes.



Este lunes avanza la audiencia de legalización de allanamiento en los juzgados de Paloquemao, a puerta cerrada, en contra de 13 de los 15 implicados presuntamente pertenecientes a la guerrilla del ELN, en los recientes atentados terroristas que se registraron en la capital del país en diferentes puntos (Lea también: Funcionarios de Alcaldía de Bogotá estarían entre capturados por atentados ).



Dos de los señalados recobraron su libertad debido a que en el momento en que se desarrollaron los allanamientos las autoridades no encontraron ningún nexo con este grupo subversivo; sin embargo, estas personas seguirán vinculadas a la investigación.