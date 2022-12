Marcha Patriótica desmiente que joven asesinada hiciera parte de la organización

Durante la tarde de este sábado, circuló en redes sociales una información en la que se hablaba del asesinato de Nataly Salas Ruiz, una estudiante de la Universidad de Córdoba, Montería.

“Lamentamos el vil asesinato de una compañera de Marcha Patriótica en Montería. Hoy en las horas de la mañana encontraron con 3 tiros a Nataly Salas Ruiz de 19 años. Estudiante de matemáticas en la universidad de Córdoba y activista activa en el campamento por la paz. La arrojaron en la laguna de oxidación en Montería”, decía el texto.

Aunque el fallecimiento de la mujer es confirmado, Marcha Patriótica desmiente que hiciera parte de su organización, por lo que, como bien lo indican en el boletín, no hacía militancia dentro del movimiento político y social.

Este es el comunicado:

Diciembre 03 de 2016



La Comisión de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica - Departamento de Córdoba, luego de conocer el siguiente mensaje que circula por redes sociales: “Lamentamos la vil asesinato de una compañera de marcha patriótica en montería. Hoy en las horas de la mañana encontraron con 3 tiros a Nataly Salas Ruiz de 19 años. Estudiante de matemáticas en la universidad de Córdoba y activista activa en el campamento por la paz. La arrojaron en la laguna de oxidación en montería”.



Comunicamos que:

Condenamos y repudiamos el asesinato de la Joven Nataly Salas Ruiz de 19 años, estudiante de primer semestre de matemáticas de la Universidad de Córdoba. Hecho luctuoso que hoy suma una víctima más a manos de los violentos, enlutando al estudiantado y profesorado de la Universidad de Córdoba. Información que desde las horas de la mañana se conoce en el departamento y que fue ampliamente difundida por medios locales y regionales.

Noticias de contexto: (Universitaria-asesinada-habia-desaparecido-desde-el-martesindicaron-familiares - Encuentran-cuerpo-de-mujer-en-laguna-de-oxidacion - Estudiante-de-laviolada-y-asesinada - Estudiante-de-unicordoba-asesinada - Encuentran-muerta-universitariaen-la-laguna-de-oxidacion-de-monteria).

Del mismo modo requerimos a las autoridades y entes de investigación ser exhaustivos en las indagaciones; que su muerte no quede impune.



Aclarando que:

1. La Joven Nataly Salas Ruiz No hacia parte de ninguna organización integrante de la Marcha Patriótica (Córdoba); razón por la cual no hacia militancia dentro del Movimiento Político y Social.

2. Luego de indagar con los fundadores y organizadores del “Campamento por la Paz Montería” podemos afirmar que La Joven Nataly Salas Ruiz tampoco fue activista de dicho Campamento.



Ante estos hechos de desinformación, que buscan enlutar falsamente tanto a la marcha patriótica, como a “campamentos por la paz” vemos una intención atemorizante; que a todas luces pretende desestabilizar y crear zozobra en los procesos de base organizativa y que confluyen en la dinámica actual de la implementación de los acuerdos de habana refrendados por el senado y la cámara de representantes. Exigimos se investigue la procedencia del mensaje que circula por la redes y solicitamos que solidariamente nos ayuden a aclarar este suceso. Nos solidarizamos con los familiares y amigos de la Joven Nataly Salas Ruiz, lamentamos profundamente este doloroso suceso.



Comisión de Derechos Humanos Marcha Patriótica - Córdoba.





Además, desde el Campamento por la Paz Montería, también enviaron su voz e inconformidad con los hechos.



Montería, 03 de Diciembre de 2016



CAMPAMENTO POR LA PAZ MONTERÍA



COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA



Con preocupación nos dirigimos a la ciudadanía, motivados por los últimos sucesos violentos que dejan como víctima a una joven estudiante del programa de Matemáticas de la Universidad de Córdoba, en la ciudad de Montería, Nataly Salas Ruiz de 19 años. Lamentamos y repudiamos profundamente que sigan desatándose situaciones que victimizan a las mujeres, aún más en esta coyuntura nacional de construcción de una sociedad en paz con justicia social, en donde las mujeres ocupan un lugar relevante y definitivo.



Queremos, además, aclarar la mal versión de los hechos que llevaron a relacionar a Nataly con el campamento por la paz, desmintiendo que fue activista o participo de nuestro escenario de movilización en defensa de los acuerdos de paz. A su vez, rechazamos enérgicamente las intenciones de mal informar y generar temores y controversias al hacer el relacionamiento con movimientos socio-políticos que vienen desarrollando una tarea comprometida en el departamento con la construcción de escenarios de convivencia, reconciliación y paz. Creemos que son actos de intimidación que deben ser indagados y tratados con toda la seriedad y legitimidad del caso, aún más cuando la situación de seguridad y riesgo de los activistas sociales y defensores de Derechos Humanos se agudiza y pasa por una de sus tantas crisis.



Extendemos un fraterno saludo de condolencia a la comunidad universitaria, a los amigos, conocidos y familiares de la joven Nataly y hacemos el llamado a la sociedad a rechazar todo acto violento que vulnere a cualquier ser humano, y a las autoridades locales y nacionales exigimos tomar las medidas necesarias para poner control a este tipo de circunstancias penosas.



#NiUnaMenos #BastaDeFeminicidios