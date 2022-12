María Roa, la empleada doméstica que hizo llorar a asistentes en Harvard

María Roa Borja, una líder de empleadas domésticas colombianas que participó en un evento en Harvard, explicó en Mañanas BLU los motivos por los que su discurso fue impactante. ( Vea aquí el video de la intervención ).

“Lloramos, sacamos todo lo que llevábamos dentro. Todo el auditorio lloraba”, manifestó.





Reveló que terminó siendo la líder de la empleadas domésticas en Colombia porque era líder de la comuna 8 en Medellín y ahí conocí a Ramón Pereira, de una corporación llamada Carabantú y empezamos a trabajar”, dijo.



Agregó que terminó con la idea de crear un sindicato en Colombia “por la discriminación” que se vive en el sector.



“De ahí aprendí, dije no trabajo más en casas de familia. Me rebelé y empezamos a trabajar en la materia”, dijo al mencionar que se desempeñó como empleada doméstica por 9 años.



Dijo que su lucha se encamina a que todos los derechos de las trabajadoras que se desempeñan el sector trabajen solo 8 horas, tengan un salario mínimo, todas las prestaciones y una prima salarial.



Reveló que en Colombia no hay certeza exacta de las cifras de trabajadoras en el servicio doméstico, pero que la cifra es cercana a las 750.000 empleadas domésticas.