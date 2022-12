Marta L. Ramírez pide votación pública y nominal en refrendación del acuerdo de paz

"Si el gobierno llega a insistir en la refrendación vía Congreso sépanlo bien: ese va a ser un acuerdo espuro que no va a tener la permanencia en el tiempo ni la seguridad jurídica", señaló.



Y si no hay forma de frenar la refrendación en el Congreso exigió que la votación sea pública y nominal.



También hizo esta petición frente a la votación de la reforma tributaria.



"Esta es una reforma apenas para tapar el déficit fiscal que enfrenta el país", criticó.



Sobre la coyuntura actual dijo que el conservatismo "no se puede dar el lujo de estar dividido".