"Más que políticos, somos seres humanos": candidato de La Vega tras ataque

BLU Radio llegó hasta Villeta, Cundinamarca, donde el aspirante Nelson Bermúdez se presentó a un interrogatorio de la Fiscalía, tras ser víctima de un atentado.

No deje de leer: Atentado causó derrame de hidrocarburo en Toledo, Norte de Santander

Publicidad

Sus hijos de 3 meses y 4 años son la razón principal por la que Nelson Bermúdez, candidato a la Alcaldía de La Vega, Cundinamarca, está evaluando retirarse de su aspiración política luego de ser atacado por desconocidos a menos de 50 metros de su vivienda.

El carro en el que se movilizaba hacia su casa, ubicada en una vereda terminó con cuatro impactos de arma de fuego que pretendían acabar con su vida.

Bermúdez advierte que todos los disparos fueron hacía el puesto del copiloto, donde normalmente se hace, pero el día del ataque él iba conduciendo la camioneta.

“Tengo un conductor, pero en el ataque él no me acompañaba porque está enfermo, pero estos hechos son lamentables sobre todo porque no vemos un respaldo confiable en nuestras autoridades. Sucedieron los hechos, llamamos a la Policía, ellos llegaron, pero reacción no hubo”, contó el candidato en diálogo con BLU Radio.

Publicidad

Según Nelson Bermúdez, desde hace un mes ya había denunciado ante el Ministerio del Interior presencia de personas extrañas durante su campaña y había evidenciado situaciones anormales, pero según el candidato, lo único que le han dado para su protección es un chaleco antibalas.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Publicidad

La popular campaña política de Bermúdez que se ha vuelto viral por llevar como siglas principales la NBA, como la liga de baloncesto en Estados Unidos, lleva más de un año en desarrollo y, según su equipo de trabajo, hasta el momento no se había presentado ninguna amenaza o intimidación contra el candidato.

“Esto más que político, tenemos que pensar que somos seres humanos, yo tengo una familia y unos hijos, tan así que junto a mi equipo de trabajo revisamos si vamos a continuar con esta contienda o nos retiramos. Yo tengo que pensar primero en mi familia”, expresó el candidato.

Tras el ataque Nelson Bermúdez se desplazó hasta el municipio de Villeta junto a su esposa y equipo de trabajo, para presentar ante la Fiscalía su testimonio del atentado del que fue víctima a pocos metros de su casa.

Por ahora, no tiene sospechas de quiénes podrían estar detrás del ataque, pero la posibilidad de retirarse de la campaña política sigue en pie.

Publicidad

Sin embargo, cabe recordar que en los últimos meses han sido asesinados seis candidatos a alcaldías y Concejo en diferentes regiones del país.

La MOE también ha alertado que la violencia política se agrava en Antioquia y la costa Caribe.

Publicidad

Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones , los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.