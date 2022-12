Materiales con que fue construido puente Chirajara serán evaluados en laboratorio

Entre los escombros seis expertos de la Fiscalía están recopilando en la zona del puente de Chirajara parte de los materiales con los que se construyó el viaducto para analízalos y determinar su calidad y resistencia.



El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, no descarta traer expertos internacionales o vincular a facultades de ingeniería colombiana para establecer las causas por las que se cayó el puente.



“Se están recaudando materiales en la zona, los fragmentos del puente que colapsó todos los elementos ya han sido recaudados”, dijo.



Los resultados de la investigación se conocerían enl60 días.



MinTransporte pide a 200 interventorías de proyectos de infraestructura revisar sus protocolos de seguridad



El Gobierno, a través del Ministerio de Transporte, se reunió este viernes con cerca de 200 de interventores de las firmas que trabajan a nivel nacional en proyectos de infraestructura para hacer un llamado a la responsabilidad en el desempeño de su labor para la seguridad y revisen sus protocolos, a raíz del colapso del puente Chirajara que dejó 9 personas muertas.



“Esta tragedia, que todos lamentamos y no debe volver a ocurrir, nos debe servir para revisar y reforzar sus esfuerzos de vigilancia en cada una de las obras. Es una alerta que exige de todos un nuevo compromiso para recuperar la confianza en el futuro de esta revolución de la infraestructura”, afirmó el Ministro, Germán Cardona.



En la reunión, donde se dieron cita otros expertos como Eduardo Behrentz, Vicerrector Académico de Uniandes y el ingeniero Carlos Angulo Galvis, ex rector de la Universidad de los Andes (Decano de la ingeniería de consulta en Colombia), quienes aportaron su visión frente a esta coyuntura y se establecieron compromisos para mejorar y revisar los aspectos que sean necesarios para asegurar que se cumple de manera rigurosa con el seguimiento técnico a la ejecución de los contratos con el Estado.



“Es un momento coyuntural para la infraestructura nacional, los ingenieros y quienes enseñamos ingeniería. Debemos defender la ingeniería y los procesos, sin evadir los errores, y asegurar que los diagnósticos sean fuertes y apolíticos para que esto no nos vuelva a pasar y se fortalezca el sector”, afirmó Eduardo Behrentz, Vicerrector Académico de Uniandes.



“El interventor debe ser un colaborador con gran formación ética para que las obras lleguen a buen término y contribuyan al desarrollo del país”, dijo Carlos Angulo Galvis.



Por su parte, el Ministerio de Transporte que acompaña la fase de investigación al concesionario que realiza las obras del puente de Chirajara, resaltó la importancia de mantener los más altos estándares en la gestión de interventoría en el país que aseguren que no se repita esta tragedia y tengamos absoluta seguridad sobre la calidad de las grandes obras de infraestructura que se vienen adelantando.



A la reunión también asistieron el Presidente de la ANI, Dimitri Zaninovich; el director del Invías, Carlos Alberto García; el director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar; el Viceministro de Transporte, Andrés Chaves; y el Viceministro de Infraestructura, César Peñaloza.



