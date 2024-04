"Muy bueno que sean favoritos, los felicito": DT de Once Caldas sobre rivales en cuadrangulares

Hernán Darío Herrera, técnico del Once Caldas, se refirió en diálogo con Blog Deportivo a los rivales que le correspondieron al equipo blanco de Manizales para los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay, y agradeció que sean ellos quienes tengan el favoritismo.

"Ahora todo el mundo es muy favorito. Tolima, favorito, el favorito favorito. Santa Fe. Pues muy bueno, que sean favoritos, los felicito, pero nosotros también tenemos aspiraciones", indicó el técnico del Once Caldas

"Yo, como jefe de un grupo y como líder de este grupo, yo también quiero ser campeón. A que no me den favorito. Pues es muy bueno. Las estadísticas son muy bonitas", continuó el 'Arriero'.

Sobre los motivos que llevaron al Once Caldas a lograr la clasificación después de varios semestres sin conseguirlo, el 'Arriero' señaló que es producto del "trabajo y (la) disciplina" de "un grupo muy bueno".

"Creo que hay trabajo. Lo que pasa es que yo no hablo muy raro. No, yo no. Yo no complico mucho las cosas. No me escucha a mí hablar de transiciones de hombres libres de cuarto. O sea, yo más sencillo. No soy un orador, como dicen por ahí", explicó el DT del Once Caldas.



Finalmente, el estratega del equipo de Manizales reconoció que quizás la clasificación se aplazó hasta la última fecha debido a que creyeron que "con 28 puntos habíamos clasificado" y "cuando nos dimos cuenta vimos que no".

"Nos confiamos todos, tanto cuerpo técnico, jugadores acá en Manizales también nos confiamos de eso, porque cuando le ganamos a Tolima ya todo el mundo celebró como si hubiéramos estado en los ocho y y nos faltó. Nos faltaba ese punto, no se pudo conseguir. En cuatro partidos consecutivos que tuvimos, se nos fueron", concluyó.