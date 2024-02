Mauricio Toro: “Renuncié al Icetex porque cumplí un ciclo en mi vida”

Mauricio Toro, actual director del Icetex, habló en Mañanas Blu con Néstor Morales sobre su renuncia al cargo, la cual se hará efectiva el próximo viernes 23 de febrero.

Toro desmintió que su renuncia tuviera algo que ver con la salida de Carlos Ramón González de la jefatura de gabinete de la Presidencia. Afirmó que su decisión obedece a razones personales, principalmente al cumplimiento de un ciclo en su vida y la necesidad de atender asuntos familiares, como la salud de su padre.

Yo creo que son proyectos de vida que uno va cumpliendo en esto. Yo cumplí un ciclo, cumplí una etapa y finalmente ya hace un mes venía pensando que ese era el mejor momento dijo.

Toro mencionó que ya había presentado su renuncia al presidente Petroen diciembre, pero que este le pidió que se quedara un mes más. Finalmente, confirmó que no tiene ofertas laborales concretas por el momento, pero que se tomará un tiempo para reflexionar sobre su futuro profesional.

“En diciembre le había pedido al presidente que me diera un tiempo para poderlo hacer. Me pidieron que me quedara. Estuve otro mes más, pero ya es una decisión de vida. El camino de la vida le va presentando a uno bifurcaciones y esta era una que tenía que tomar”, explicó el funcionario en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales.

De otro lado, Petro negó que su salida tenga que ver con razones políticas, como su cercanía con la representante Katherine Miranda, quien se ha distanciado del Gobierno Petro.

“Yo la verdad podía continuar. El presidente ha sido muy generoso y yo esto se lo agradezco. Es el presidente de la República, que es quien es al final el nominado, el que decide. Uno, por más que una persona venga en representación del sector, por más que una persona venga con las voces de apoyo de otros, pues quien toma la decisión es el señor presidente de la República, quien al final me dio la oportunidad y a quien le agradezco y con quien hoy me voy agradecido. La verdad tengo que decir que fue una decisión, no digamos por situaciones políticas, porque al final las dos veces que yo dije que había cumplido mi ciclo me pidieron que me quedara”, aclaró.

Becas del Icetex en universidades con ánimo de lucro

En cuanto a las becas que ofrece Icetex en universidades con ánimo de lucro, Toro explicó que la ley colombiana le exige a la entidad gestionar este tipo de becas, siempre que las universidades sean reconocidas por el Ministerio de Educación del país donde se encuentran.

Toro defendió la legitimidad de las becas y argumentó que estas permiten que colombianos talentosos puedan estudiar en las mejores universidades del mundo, regresando luego al país para aportar a su desarrollo.