tras su visita a Medellín, se defendió y asegura que no es una prepago.

Díaz aseguró que los jugadores se acercaron para pedirle una fotografía pero “solo fue eso, yo no me fui con ellos cuando me lo pidieron porque no los conocía”.

Agregó que estudia la posibilidad de demandar por la publicación de su foto porque “no solo me dañaron la honra y la reputación” sino también asegura que ha recibido amenazas por parte de hinchas de Atlético Nacional.