Me gano entre un millón y 5 millones de pesos diarios: Kate, modelo porno web

‘Kate’, modelo webcam de 22 años con dos años en la actividad,

“Hace mucho tiempo era en contra de eso, no lo compartía, pero se me dio la oportunidad, me gustó y me arriesgué”

Según ‘Kate’ puede ganar entre un millón y 5 millones diarios mediante ese tipo de transmisiones.“Me puedo ganar un día un millón de pesos y otro 5 millones de pesos.

‘Kate’ aseguró que nunca ha sufrido presiones para dedicarse al negocio y que el papel de los intermediarios es girar el dinero. La joven comparó el esquema de negocio con Uber.

“La empresa a mí me paga un 80% y ellos se quedan con el resto”, sostuvo.

Sobre la decisión de imponer retención del 4 % a su actividad, la joven expresó su posición.

“Me parece mal, obviamente a uno nunca le va a gustar que le cobren impuestos por nada, pero eso va a significar que van a legalizar el trabajo y que ya no se va a ver tan malo ante la sociedad”, declaró.





