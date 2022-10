Me siento abandonado por la Cancillería: Vargas Lleras sobre pelea con chavismo

El vicepresidente Germán Vargas Lleras señaló que se siente abandonado por la Cancillería en medio de su pelea con representantes del chavismo en Venezuela.



“Yo no espero nada, pero si hubiera querido un acompañamiento de la Cancillería. Aunque si no lo han tenido los compatriotas maltratados en ese país, yo que más puedo esperar”, fueron las palabras de Vargas Lleras.



La reacción del vicepresidente se dio en medio de una condecoración que recibió por la contribución al mejoramiento de la infraestructura en varios municipios del departamento de Caldas.



Cabe recordar que la polémica comenzó hace una semana cuando Vargas Lleras dijo, en el departamento de Norte de Santander, que las casas gratis de un programa gubernamental no eran para los "venecos", en referencia a los venezolanos.



Ante eso, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió al vicepresidente colombiano que se retractara y pidiera perdón por sus "infames" declaraciones.



Estas son, dijo Maduro, "unas declaraciones de las más infames que se hayan conocido" de un alto funcionario colombiano, que representan una agresión "continuada de xenofobia, de irrespeto, de odio, de desprecio al pueblo de Venezuela", señaló.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Fue rescatado un bebé de tres meses que había sido raptado por una vecina en el norte de Medellín.



-Iglesia Católica pide al ELN que desista de los secuestros porque de lo contrario estos afectarán el proceso de paz que se instalarán en Quito.



-El presidente Juan Manuel Santos dice que la fuerza pública ya llegó a las zonas que abandonaron las Farc, para que no lleguen allí las bandas criminales.



-Estados Unidos ha revocado ya más de 100 mil visados por el veto migratorio que impuso el presidente Donald Trump.



-Con el medallista olímpico Yuberjen Martínez como su principal carta, Colombia inicia hoy su participación en la Serie Mundial de Boxeo.