Me trataron peor que a un delincuente: Luis Suárez sobre su salida del Mundial

En entrevista con el Canal 10 de Uruguay, el delantero Luis Suárez dijo que tras el mordisco a Giorgio Chiellini lo trataron como si fuera un delincuente.



"Tampoco creo que fue nada cruel lo que hice en ese momento, como para que se me tratara de la forma en que se me trató. Me podrían haber expulsado, podrían haberme dado 10 o 15 partidos que ya era grotesco, pero el decirme `andate´y sacarme por una puerta, tratarme peor que a un delincuente... eso me dolió", aseguró el jugador del Barcelona. Lea también: Retirarme en el Barcelona sería perfecto: Luis Suárez



El deportista afirmó que de los errores se aprende: “son instintos que te salen en el momento, pero de haber dejado a los compañeros de la forma que los dejé, porque los podría haber ayudado mucho más, de eso me arrepiento".