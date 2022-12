Medicamentos para enfermedades huérfanas tienen sobrecostos de hasta 137 %

Especialmente en el caso de medicamentos para enfermedades huérfanas, que son muy costosos por la rareza de las patologías, el procedimiento para acceder a los insumos es sencillo. Si el medicamento tiene registro en Colombia, el médico lo suscribe y la EPS debe comprarlo a cualquier operador en el mercado. El problema es que varios de esos medicamentos no están regulados y en muchos casos las farmacéuticas o los operadores cobran mucho más del precio normal, lo que le produce un costo excesivo al sistema.

Un caso puntual es el del galsulfase, que se utiliza para combatir una grave enfermedad congénita conocida como mucopolisacaridosis tipo VI. El precio por unidad es de poco más de tres millones de pesos. Pero se encontró que se estaba cobrando hasta 6 millones por cada vial, un aumento de más del 93 %.



Otro caso puntual es el del factor de crecimiento recombinante. El precio normal en el mercado por cada unidad es de $1.707.587, pero la Administradora de Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud halló que en algunos casos se cobraba hasta en $4.050.000.

Por esta razón, el Gobierno anterior dejó lista una resolución que plantea un tope para que las EPS puedan exigirles a los operadores un precio razonable y que no le cueste millonarios recursos al sistema, lo que al final termina contribuyendo al déficit de cerca de 10 billones de pesos del que ha hablado el ministro Juan Pablo Uribe.



“Encontramos que en el costo de la menor medida, si el precio de la industria es de 10 pesos, las EPS podían recobrar a 10, 50 o a 11 pesos, pero otras recobraban a 14 y a 15, que es una rentabilidad mayor del 7 u 8 %, ya no es razonable y cuando llegamos a niveles de 40 o 50 en medicamentos que vale un comprimido cuatro millones de pesos, eso no lo resiste ningún sistema de salud y mucho menos nosotros”, explicó el director del Adres, Carlos Mario Ramírez.



Ramírez dijo que aunque la resolución fue expedida en los últimos días del Ministerio de Salud, dirigido por Alejandro Gaviria, lo que se necesita es un mecanismo para saber con cuáles medicamentos se va a comenzar a implementar la política.



Se espera que en los próximos días ya esté definida toda la estrategia para lograr una mejor inversión el tema de recobros. Pero el Gobierno ha dicho que esto de ninguna forma va a significar una reducción en la cantidad de pacientes beneficiados.