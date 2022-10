Medicina Legal aún no ha identificado cuerpo que sería de Juan Sebastián

El director de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Carlos Valdés, explicó que por el momento no hay plena identidad del cuerpo que, se cree, corresponde al del niño Juan Sebastián, desaparecido en Soacha, Cundinamarca hace dos meses.



"No tenemos la plena identidad del cuerpo como del niño Juan Sebastián. Esperamos que los resultados de genética nos salgan y decir con plena certeza", manifestó Valdés.



Valdés explicó que la necropsia realizada al cuerpo recuperado, este fin de semana, evidenció que no tenía traumas y que la causa de la muerte fue por sumersión o por respiración de aire inadecuado.



El funcionario dijo que por el avanzado estado de descomposición del cuerpo es difícil la extracción de muestras de ADN para cotejo con el de los padres del menor.



Advirtió que no es posible su identificación a simple vista.



"Esperamos que los resultados se puedan obtener esta semana. El cuerpo está en avanzado estado de descomposición y es difícil la extracción de ADN", añadió.



Ya se tomaron las muestras biológicas de los padres del pequeño Juan Sebastián y se espera esta semana dar los resultados una vez practicado el examen de genética.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-En la zona del Catatumbo se están distribuyendo panfletos alusivos al ELN por lo que las autoridades anunciaron que se militarizará esta región.



-Una falsa alarma obligó al cierre de la vía que desde Medellín conduce hasta la costa Atlántica durante la madrugada de este lunes.



-Sin mayores contratiempos transcurre en el sur-occidente del país el segundo día de paro Armado decretado por el ELN.



-El Gobierno investiga las denuncias de dos soldados bachilleres, que dicen haber sido agredidos por un superior en el Cantón Norte de Bogotá.



-El Gobierno invirtió casi medio billón de pesos apagando incendios forestales en 2015.



-Mitzy Capriles de Ledezma, esposa del alcalde de Caracas Antonio Ledezma, denunció que no le permitieron ingresar a la audiencia preliminar del preso político.



-Turquía acusó a Rusia de cometer "crímenes contra la humanidad" y amenaza con responder con contundencia si el Kremlin sigue actuando como una “organización terrorista”.



-Rigoberto Urán ya está en Portugal para su primera carrera por etapas en Europa como preparación para el Giro de Italia.



-Mientras en algunas estaciones de Transmilenio hay dificultades por disturbios de la gente descontenta por el servicio de Transmilenio, en otras zonas la policía está haciendo requisas para garantizar la seguridad en el sistema.



-Conductores del SITP siguen denunciando abusos e irregularidades en sus condiciones laborales.