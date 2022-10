Médicos en La Guajira desmienten a MinSalud por muerte de niños por desnutrición

Abdul Dasuki, médico pediatra del Hospital Nuestra Señora de Los Milagros, fue uno de los que cuestionaron esta declaración y aseguró que efectivamente la desnutrición es la causa de la muerte de estos menores.



“El viceministro de Salud diciendo que no murieron por desnutrición, que murieron por x o y patología, pero su patología de base que ocasionó que estos niños fallecieran y que hicieran ese cuadro infeccioso severo porque su organismo no tiene cómo defenderse, es la desnutrición”, indicó el galeno.



Así mismo, las autoridades de este departamento denuncian abandono del Estado y exigen que se tomen medidas para que la crisis por cuenta de la sequía en la región no siga avanzando.



Margarita Pimiento, secretaria de Asuntos Indígenas de La Guajira, invitó al ministro a hacer ´presencia en el lugar y constatar de primera mano la crisis.



“Ministro visite, vaya al terreno, mire la realidad, vea con sus propios ojos, pero no se vaya en helicóptero, váyase por tierra”, indicó la funcionaria.



Blu radio también conoció que 15 de los 16 menores hospitalizados por desnutrición fueron dados de alta, sin embargo, el médico Abdul Dasuki constató que se encuentran por debajo de nivel de desnutrición, pero aclaró que no presentan ninguna otra patología que pueda afectar su salud.