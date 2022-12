Menos de 6.000 venezolanos homologaron sus títulos profesionales en Colombia

Blu Radio conoció el listado de homologaciones de títulos universitarios profesionales que se han entregado a ciudadanos venezolanos residentes en Colombia.

De más de un millón de ciudadanos que han llegado al país, menos de 6.000 han conseguido convalidar sus títulos, lo que demostraría que, además de quienes ya obtuvieron su permiso especial de permanencia y decidieron emprender con algún proyecto en especial, un gran número de los ciudadanos migrantes se encontrarían en la informalidad.

Publicidad

El listado va así:

En el área de salud, es decir, médicos, especialistas, odontólogos, psicólogos, terapeutas, etc., solicitaron la homologación 2.817 personas, en ingeniería, industria y construcción 1.369, en el sector educación son en total, 921, en administración de empresas y derecho 495, humanidades y ciencias sociales 341, ciencias naturales, 127, agronomía y veterinaria 86, en tecnologías de la información y la comunicación 42, ciencias sociales y periodismo 32, y artes y humanidades 32 ciudadanos.

En total son 6.331 solicitudes de las cuales se lograron concluir 5.474 con éxito. Esto en todo el 2017 y hasta el 09 de julio de 2018.

Jesús Gallardo es un arquitecto venezolano que llegó al país hace siete años. Aquí trató de darle continuidad a su carrera. Tuvo varias entrevistas, pero, antes de ingresar a trabajar, las compañías se ausentaban y no lo llamaron más. Con una de ellas llegó hasta la última fase del proceso. Estaba a punto de firmar el contrato, pero la empresa, días antes de la cita, desapareció de nuevo. Gallardo asegura que siempre se debió a su condición de ciudadano venezolano.

Publicidad

Vea aquí: Falta de agua obliga a venezolanos a buscar manantiales naturales

“Pasé todas las pruebas, me llamaron y me dijeron que iba a firmar contrato y luego no volvieron a buscarme. Por eso decidí ya no insistir más y montar un negocio”, dice.

Publicidad

Gallardo creó junto a algunos de sus amigos un restaurante de comida venezolana y se quedó a vivir en Bogotá en donde ya lleva dos años con su situación legal completamente normalizada.

“Uno se siente como excluido por la sociedad. Es difícil. La información para homologar los títulos debe estar en las entidades que tienen que encargarse de los procesos, pero en las empresas muchas veces hay xenofobia hacia nosotros”, explicó el ahora empresario.

Lo que se espera es que cada vez más profesionales venezolanos realicen sus proyectos de vida en Colombia y atraviesen la frontera. El Ministerio de Trabajo ha llamado la atención sobre empresas que contratan a los migrantes por un precio menor de lo que deberían según las tarifas del mercado. Por lo pronto el arquitecto Gallardo seguirá preparando comida en su restaurante, aprovechando las oportunidades que no consiguió en su área profesional luego de estudiar y prepararse durante años.