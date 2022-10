México no extraditará al ‘Chapo’ si en EE.UU. lo van a condenar a pena de muerte

En entrevista con Mañanas BLU, Merino confirmó que el trámite para extraditar al narcotraficante es largo y “crítico” y podría tardar al menos un año, mientras el capo permanece recluido en la misma cárcel de la que se fugó seis meses atrás.



Dijo que el domingo pasado se recibió la solicitud oficial de extradición por parte de Estados Unidos y ya fueron tramitadas ante jueces federales de México.



“Una vez que estos jueces emitan la opinión jurídica, remiten los expedientes a la Cancillería para determinar si es favorable. Luego, cuando ya hay una decisión firme, la Cancillería pondrá a disposición de la Procuraduría a Guzmán para que sea entregado en extradición”, añadió. (Aquí: Filtran supuesto video tras captura de ‘El Chapo’ Guzmán )



Sin embargo, hizo énfasis en que el Gobierno de México no extraditará al capo del narcotráfico si la idea de Estados Unidos es condenarlo a pena de muerte. (Lea también: Este es el rancho en que ‘El Chapo’ Guzmán se escondió tras escapar de la cárcel ).



“De acuerdo a nuestra legislación, la Constitución mexicana y al propio tratado de extradición, nosotros no podríamos extraditar a un nacional que pudiera ser susceptible de ser condenado a la pena de muerte. Para tener esta seguridad de que en el caso que Guzmán sea extraditado a Estados Unidos, tenemos que tener la garantía del Gobierno de Estados Unidos de que si le imponen pena de muerte, no se la impongan”, manifestó el procurador general de México. (Lea además: Estados Unidos felicitó a México y expresó satisfacción por captura del ‘Chapo')



El gobierno mexicano busca embarcar a Guzmán a ese país, al tiempo que las autoridades han reforzado la seguridad de la cárcel de El Altiplano y blindado el suelo de sus celdas con varillas de acero para evitar la construcción de un túnel.



Uno de los abogados del capo, Juan Pablo Badillo, advirtió el fin de semana que la defensa de "El Chapo" iniciará una estrategia "severa, muy dura" para evitar la extradición.



De hecho, el mismo día de la captura la defensa obtuvo un amparo que suspende provisionalmente el proceso de extradición.



Pero la fiscal se comprometió a "combatir todas las excepciones del reclamado".



El proceso de extradición comenzó formalmente el domingo cuando agentes de Interpol México acudieron a El Altiplano para ejecutar dos órdenes de captura contra Guzmán en los estados de California y Texas por narcotráfico y homicidio.



"El Chapo" fue recapturado el viernes en su estado natal de Sinaloa (oeste) y devuelto a ese penal ubicado a 90 km de la capital mexicana, del que huyó el 11 de julio pasado a través de un túnel de 1,5 km, que él mismo mandó construir.



Fuentes del gobierno defendieron la decisión de mandarlo nuevamente a ese penal de máxima seguridad diciendo que el piso fue reforzado con varillas de acero que se cruzan cada 10 centímetros.



El gobierno de Estados Unidos dijo que las autoridades mexicanas "entienden que el mundo está mirando cómo avanza este caso, y que este individuo precisa permanecer tras las rejas".



El presidente Enrique Peña Nieto se había negado a extraditar a Guzmán antes de la última evasión, pero su gobierno cambió de parecer tras su recaptura.



La Procuraduría de México también analiza de qué forma puede interrogar al actor estadounidense Sean Penn y a la actriz mexicana Kate del Castillo sobre su encuentro con Guzmán en octubre.



La revista Rolling Stone publicó el sábado la entrevista concedida a Penn gracias a la ayuda de Del Castillo.



La reunión de los actores con "El Chapo" fue "un elemento esencial" en ubicar a Guzmán "porque estábamos nosotros siguiendo a su abogado y el abogado nos lleva a estas personas, a este encuentro de estas personas", añadió Gómez.



Rolling Stone publicó una fotografía del 2 de octubre que muestra a Penn saludando con la mano al bigotudo líder del cártel de Sinaloa.



El encuentro se realizó en algún lugar de la selva mexicana mientras militares protagonizaban en Sinaloa una auténtica cacería en busca de Guzmán.



El capo fue recapturado en la ciudad de Los Mochis con su jefe de seguridad, con quien escapó por el sistema del drenaje de la ciudad cuando militares irrumpieron en la casa en la que se escondía.



"El Chapo", el rey de los túneles, y su lugarteniente salieron a la calle por un túnel oculto tras un espejo y construido en el vestidor de una de las habitaciones de la casa a la que llegaron los militares.



En la casa se aprecian huellas de la intensa balacera que dejó cinco presuntos delincuentes muertos y un uniformado herido. En el interior de ese domicilio estallaron dos granadas la madrugada del viernes pasado. Aún hay dos charcos de sangre en el interior.



Sabedores de que Guzmán huye por túneles, los militares buscaron por toda la vivienda antes de hallar el real. Un gran refrigerador en la cocina fue bruscamente movido, sus puertas quedaron baleadas. Huevos, salchichas y queso desparramados. En el piso se observa un boquete.



En una de las habitaciones sobre la cama quedaron tres DVD de la "La reina del Sur", una serie que narra la historia de una famosa narcotraficante, protagonizada por Del Castillo.



El pasadizo por el que huyeron el capo y su jefe de seguridad desemboca en el sistema de drenaje pluvial de la ciudad que parcialmente recorrieron hasta salir por una alcantarilla, robar un coche y tomar carretera, donde finalmente fueron interceptados por los militares.

